Linke-Abgeordnete empört über bestandenen Demokratiecheck von AfD-Sesselmann

Der erfolgreich absolvierte Demokratie-Check von AfD-Landrat Robert Sesselmann (50) hat bei Katharina König-Preuss (45, Linke) für Kopfschütteln gesorgt. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Sesselmann sei nicht nur Mitglied einer Partei, die als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, "er ist auch durch seine Rolle im Landesvorstand in herausgehobener Stellung dieser extrem rechten Partei aktiv", sagte König-Preuss der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das bedeute, dass "er die Inhalte nicht nur vertritt, sondern selber mit erarbeitet". Die 45-Jährige nannte das Ergebnis unbefriedigend.

Es gebe Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten in Thüringen und Sachsen sowie mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, "welche in Summe ausdrücken, dass die Treuepflichtverletzung bereits mit Mandatskandidaturen für extrem rechte Parteien und der exponierten Stellung durch die Landesvorstandsmitgliedschaft bejaht werden sollte, noch dazu, wenn gar keine Distanzierung erkennbar ist, sondern sich der Amtsträger weiter hinter Höcke stellt", so König-Preuss.

Wie das Landesverwaltungsamt angesichts dessen zu dem für Sesselmann positiven Ergebnis kommen konnte, sei ihr "absolut schleierhaft".

König-Preuss nannte es ein methodisches Problem, dass nicht schon der Wahlausschuss vor der Landratswahl im Kreis Sonneberg aktiv wurde. "Das Innenministerium und das Landesverwaltungsamt müssen diese Gremien künftig noch stärker bei der Bewertung der Frage Zulässigkeit ja/nein unterstützen", forderte sie.