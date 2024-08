Linke macht Wahlkampf in Dresden: Mit Kondomen und Taschentüchern

Dresden - Die Linksjugend bläst zum Wahlkampf im Clubgelände - mit Kondomen und Taschentüchern. In der heutigen Samstagnacht wollen sie diese an Gäste verteilen und für die Kulturszene werben.

"Ich gehe gerne ab und zu mal am Wochenende feiern. Schließlich geht es beim Raven vor allem um die Musik und die gute Zeit, die man mit Friends verbringt und nicht um bedenkenloses Ballern", sagt Cora Lüning (23) von der Linksjugend.

All das wollen sie in der kommenden Nacht ab 23 Uhr auf dem Industriegelände verteilen, wo etwa im "Objekt klein a" und "Sektor" gefeiert wird.

Frisches Obst und Wasser, Traubenzucker und Verhüterli: "Menschen, die regelmäßig Nächte durchfeiern, wissen, was benötigt wird", teilt der Polit-Nachwuchs der Linken mit und hat jede Menge Care-Pakete mit den Utensilien geschnürt. Darin auch Info-Material zum Umgang mit Drogen.

Landtagswahl-Direktkandidat Paul Senf (27) erklärt: "Nicht für alle Menschen ist Kultur das Gleiche. Besonders junge Menschen schätzen den Club oft mehr als das Museum - damit wird keines von beiden weniger wichtig. Daher kämpfen wir hier auch für die Anerkennung einer Kulturszene, die wir so nicht nur in Dresden, sondern auch vermehrt in ländlichen Gebieten bräuchten."