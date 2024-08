Linken-Politiker will Kosten für Fahrschüler senken: "Jeder muss ihn sich leisten können!"

Jan Korte (47, l.) neben der Linken-Parteivorsitzenden Janine Wissler (43). (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Jeder, der einen Führerschein braucht, muss ihn sich auch leisten können", sagte Korte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. "Wo der Bus fünfmal am Tag hält, bedeutet ein Führerschein Teilhabe, bessere Bildungs- und Ausbildungschancen und wirkt sich so nachweislich auf die soziale Mobilität aus."

Korte ist Abgeordneter des ländlich geprägten Wahlkreises Anhalt in Sachsen-Anhalt. Dass der Führerschein für viele junge Menschen "weiterhin alternativlos ist", sei auch das Ergebnis "jahrzehntelanger schlechter Verkehrspolitik", kritisierte er.

Seit 1994 etwa seien rund 5200 Schienenkilometer in Deutschland stillgelegt worden. "Der Rest ist teils in miserablem Zustand."

Und: Auf dem Land "kann man aufgrund des jahrzehntelangen Versagens in der Verkehrspolitik auch in den nächsten zehn Jahren nicht mit einer besseren ÖPNV-Anbindung rechnen".