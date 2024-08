So reagiert Thüringens Politik auf den Rückzug der Linken-Parteispitze

Martin Schirdewan (49) und Janine Wissler (43) werden ihren Parteivorsitz bei den Linken abgeben. © Britta Pedersen/dpa

Der Thüringer Landesverband der Linkspartei bedankte sich am Sonntag für ihre "gute Arbeit".

Die Linke stehe in der Pflicht, als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit, mehr Demokratie und eine friedliche Welt den Menschen Gehör zu verschaffen, wo andere das Kapital sprechen ließen, hieß es weiter.

Außerdem teilten beiden Landesvorsitzenden, Ulrike Grosse-Röthig (45) und Christian Schaft (33), mit, dass sie die Entscheidung der beiden Bundesvorsitzenden, nicht wieder für die Ämter zu kandidieren, respektieren.



Eine andere Tonart schlug dagegen der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Christian Herrgott (39, CDU), an. Er schrieb auf seinem X-Profil, die Linke melde sich ab. "Sie zerfalle Schritt für Schritt. Nur in Thüringen werde sie weiter künstlich am Leben gehalten", schrieb der 39-Jährige.