Warum sich eine Linken-Politikerin nicht an den Dresscode im Bundestag hält

Berlin - Bis vor Kurzem arbeitete die Krankenpflegerin Stella Merendino (31) noch in der Notaufnahme eines Berliner Krankenhauses. Am Donnerstag hielt sie nun ihre erste Rede als Abgeordnete im Deutschen Bundestag und fiel nicht nur durch ihr Outfit auf.

Zu ihrer ersten Rede im Bundestag erschien Merendino in ihrer Arbeitskleidung. © Katharina Kausche/dpa

"Ich habe gesehen, wie Kinder ihre Eltern verlieren", sagte Merendino, die in ihrer blauen Arbeitskleidung aus der Klinik ans Rednerpult getreten war, in der einleitenden Debatte über die Gesundheitspolitik der neuen Regierung.

"Ich habe einer Mutter im Auto vor dem Krankenhaus beim Entbinden ihres Kindes assistiert und mehr tote Menschen durch Systemversagen gesehen, als sie sich alle vorstellen können."

Zwar habe der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) in seiner ersten Regierungserklärung am Mittwoch angekündigt, sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen zu wollen: "Aber ehrlich gesagt, hat kein Politiker jemals etwas anderes behauptet", so Merendino. "Nichts ist besser geworden."



Sie wisse, was es bedeute, mit zwei Pflegekräften 30, 40 oder mehr Patienten versorgen zu müssen: "Wenn du einfach nur noch funktionieren musst, obwohl alles um dich herum zusammenbricht."