FDP nach Wahldebakel im Krawallmodus: Fraktionsvize sägt an Ampel

Berlin - Wackelt die Bundesregierung nach dem Wahldebakel in Sachsen und Thüringen ? In der FDP mehren sich nach den Landtagswahlen die Stimmen, die den Fortbestand der Ampel infrage stellen.

Gyde Jensen (35) meint, dass viele Menschen ein Ende der Bundesregierung herbeisehnen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Wir müssen in den nächsten Tagen eine klare Antwort auf die Frage finden, ob unserem Land mit der Ampel-Koalition wirklich noch geholfen ist – oder ob sie am Ende dem Land und unserer Demokratie sogar eher schadet", sagte die Vize-Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Gyde Jensen (35), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn wir die Dinge jetzt weiter schönreden, wäre das nur eine Flucht vor der Realität."

Die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten bei den Wahlen am Sonntag miserable Ergebnisse eingefahren. Die Freien Demokraten kamen in beiden Ländern nur auf Werte von rund einem Prozent und verpassten damit den Einzug in die Landtage deutlich.

"Das Wahlergebnis zeigt: Die Ampel hat ihre Legitimation verloren", schrieb daraufhin der stellvertretende FDP-Vorsitzende, Wolfgang Kubicki (72), auf der Plattform X.

Fraktionsvize Jensen sagte dazu: "Aus rein rechtlicher Perspektive hat die Ampel ihre Legitimation sicherlich nicht verloren, aber das ist nicht die entscheidende Kategorie in einer Demokratie." Viele Menschen im Land sehnten ein Ende der Ampel herbei. Für die Bürger bedeutet eine Koalition keinen "Zusammenschluss auf Gedeih und Verderb, nur weil eine Legislaturperiode vier Jahre dauert".