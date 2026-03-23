Nach Wahl-Debakel: FDP-Chef Christian Dürr tritt zurück

Berlin - Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei den jüngsten Landtagswahlen tritt die gesamte Parteiführung um den Vorsitzenden Christian Dürr (48) zurück.

Die Tage von Christian Dürr (48) als Bundesvorsitzender der FDP sind gezählt.

Präsidium und Bundesvorstand sollen nach Angaben aus der FDP beim Parteitag Ende Mai neu gewählt werden - ein Jahr früher als eigentlich vorgesehen.

Das hat der Bundesvorstand nach dpa-Informationen bei seiner Sitzung in Berlin beschlossen.

Die FDP war am Sonntag bei der Wahl in Rheinland-Pfalz mit 2,1 Prozent und zwei Wochen zuvor in Baden-Württemberg mit 4,4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

In beiden Ländern flogen die Liberalen damit aus dem Landtag. In Rheinland-Pfalz gehörten sie bisher sogar der Ampel-Landesregierung an. Baden-Württemberg sieht die FDP als ihr Stammland an. Dort war sie seit dem Krieg kontinuierlich im Landesparlament vertreten gewesen.