Neuer Job: FDP-Chef Theurer hängt Politiker-Karriere an den Nagel

FDP-Urgestein Michael Theurer (57) hat eine neue berufliche Herausforderung gefunden.

Der bisherige Landeschef Michael Theurer (57) erklärte in einem Schreiben an die Mitglieder, er werde sein Amt als Vorsitzender zum 1. September niederlegen. Auch sein Amt als Mitglied des FDP-Bundespräsidiums werde er niederlegen.

Dass Theurer, derzeit Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Beauftragter für den Schienenverkehr, sein Amt abgeben wird, war schon länger klar.

Der 57-Jährige wechselt in den Vorstand der Bundesbank und hatte bereits Ende Juli angekündigt, all seine Ämter dann niederlegen zu wollen.

"Dies gebietet die für das neue Amt gesetzlich geforderte Neutralität", schreibt er in seinem Brief. Er bleibe aber Mitglied der FDP und seinem Landesverband "in besonderer Weise immer verbunden".