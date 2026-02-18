Instagram-Video nur inszeniert? SPD kritisiert Hendrik Wüst

Düsseldorf - Die SPD kritisiert NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU ) wegen eines nur scheinbar spontanen Fotoshootings, das bei Instagram mehr als 100.000 Likes gesammelt hat.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) erhält harsche Kritik von der SPD. © Soeren Stache/dpa

Das Video eines Influencers, der als "Straßenfotograf" unterwegs ist, entstand laut "Kölner Stadt-Anzeiger" in Wahrheit nicht aus einer zufälligen Begegnung, sondern war abgesprochen.

In dem Video sieht man Influencer "Fabiano", wie er Wüst scheinbar zufällig nahe der Staatskanzlei antrifft und dann trotz des abwimmelnden Hinweises eines Begleiters ("Sorry, wir sind gerade auf dem Weg zu einem Termin") überzeugt, bei einem schnellen Fotoshooting vor Ort mitzumachen.

Zahlreiche Instagram-Nutzer lobten Wüsts spontane Zustimmung. Dessen eigener Kommentar "Lustiges Zusammentreffen. Hat Spaß gemacht" bekam mehr als 30.000 Likes.

Wie es aus Regierungskreisen hieß, war das vermeintlich zufällige Treffen allerdings abgesprochen: "Der Ministerpräsident hat an jenem Tag verschiedene Social-Media-Formate unter anderem an gleicher Stelle wahrgenommen. Dass darunter auch eine Begegnung mit dem genannten Fotografen sein würde, war im Vorfeld den Beteiligten bekannt."