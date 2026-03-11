Riesenzoff in der SPD: Jusos fordern Rücktritt von Binder

Stuttgart – Ärger bei den Sozialdemokraten nach der historischen Schlappe bei der Landtagswahl: Nur einen Tag nach der Wahl von Sascha Binder (43) zum neuen Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg fordern die Jusos seinen Rücktritt.

Sascha Binder (43) wurde zum Fraktionschef der SPD in Baden-Württemberg gewählt. © Uli Deck/dpa

"Wir haben kein Vertrauen in Sascha Binder und fordern seinen Rücktritt", erklärte der Landesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation, Daniel Krusic (28).

Sascha Binder sei mitverantwortlich für das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie, sagte Krusic. "Er war Wahlkampfleiter der SPD Baden-Württemberg und hat eine blasse und schwache Kampagne auf die Beine gestellt."

Bei der Landtagswahl hatte die SPD starke Verluste hinnehmen müssen. Sie kam nach vorläufigem Endergebnis auf 5,5 Prozent der Stimmen und fuhr damit das schlechteste Wahlergebnis jemals im Südwesten ein. Die SPD-Abgeordneten bilden im neuen Stuttgarter Landtag nun die kleinste Fraktion, nur noch zehn Politikerinnen und Politiker gehören ihr an.

Nach der AfD dürfte die SPD die kleinste Oppositionsfraktion werden.