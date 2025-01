"Förder-Turbo": So will die SPD die Autoindustrie ankurbeln

Mit einer Milliarde Euro soll die Autoindustrie in Bayern auf Vordermann gebracht werden - wenn es nach der SPD geht. © Daniel Josling/dpa

"Wenn wir den Wohlstand in Bayern erhalten wollen, müssen wir jetzt eine gute Zukunftsperspektive für den Automobilbau in Bayern schaffen", heißt es in einem Positionspapier, welches die Abgeordneten auf ihrer Klausur beschließen wollen. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.

"Wir wollen Bayern beim Thema Batterie in die Pole-Position bringen. Es muss endlich etwas passieren", sagte SPD-Fraktionschef Holger Grießhammer (42).

Die Staatsregierung habe seit Beginn der Wirtschaftskrise nichts unternommen, um der bayerischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. "Manchmal denkt man fast, sie wollte nichts unternehmen, um der Ampel die schlechte Wirtschaftslage vorwerfen zu können." Vor allem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler) habe sich nicht mit Ruhm bekleckert.

Nach Angaben von Grießhammer soll der Großteil des Programms (900 Millionen Euro) aus der staatlichen Rücklage finanziert werden. 100 Millionen Euro sollen aus dem Transformationsfonds des Freistaats Bayern kommen. Die Bayernmilliarde ist auf zwei Jahre angelegt.