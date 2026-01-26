Spitzenkandidat der NRW-SPD haut einen raus: 5000 Euro für jedes Neugeborene!

Düsseldorf – SPD -Spitzenkandidat Jochen Ott (51) will als Ministerpräsident jedem neugeborenen Kind ein Startkapital von 5000 Euro mit auf den Weg geben.

Jochen Ott (51) wurde jüngst einstimmig als SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 nominiert. © Oliver Berg/dpa

"Der Betrag wird in einem Fonds der NRW-Bank angelegt, die dann damit arbeiten kann. Ab dem 18. Lebensjahr wird er dann ausgezahlt", erklärte er seine Idee in der "Rheinischen Post". "Das leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit gerade für die jungen Erwachsenen", betonte der 51-Jährige.

Die Politik müsse dringend mehr für Chancengerechtigkeit tun. Es gebe zu viele junge Leute, die "große Schwierigkeiten haben, in die Ausbildung oder ins Studium zu starten", ergänzte Ott bei WDR5.

"Wenn Sie sich überlegen, wie teuer die Führerscheine schon heute geworden sind, oder wie viele junge Leute nicht von zu Hause ausziehen können, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können." Dagegen könne das Startkapital helfen.

Die Politik müsse aber insgesamt bei den Kitas und den Schulen ansetzen, um den Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Wenn am Ende der Schulzeit 20 Prozent der Kinder nicht ausbildungsreif seien, "dann sägen wir hier an dem Ast, auf dem wir sitzen", betonte Ott.