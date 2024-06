Nach Wahldebakel: Jetzt will Thüringens SPD-Chef Maier an die Renten und Löhne im Osten ran

Erfurt - Bei der Europawahl musste die SPD auch in Thüringen Verluste hinnehmen. Landesparteichef Georg Maier (57) plädiert mit Blick auf die Landtagswahlen , ostdeutsche Themen stärker in den Blick zu nehmen.

Mit Blick auf die kommunalen Stichwahlen sieht Maier nach eigenen Worten "Licht und Schatten". "Wir haben einige Stichwahlen sehr deutlich gewonnen - etwa im Kyffhäuser-Kreis oder in Gotha." Im Unstrut-Hainich-Kreis und in der Landeshauptstadt Erfurt hatte es für die SPD-Kandidaten hingegen nicht gereicht.

In Thüringen habe die SPD von den regierungstragenden Parteien die geringsten Einbußen erlebt, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt . "Das gibt uns auch Zuversicht für die Landtagswahl." Es sei der SPD bei der Europawahl aber nicht optimal gelungen, ihre Themen zu setzen.

In Thüringens Landeshauptstadt steht nach 18 Jahren ein Wechsel an der Rathausspitze an. Der langjährige Amtsinhaber Andreas Bausewein (51, SPD) verlor die Stichwahl am Sonntag gegen seinen CDU-Kontrahenten Andreas Horn (50).

Bausewein war zuletzt wegen seines Agierens bei Personalquerelen am Erfurter Theater stark in die Kritik geraten.