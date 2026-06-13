Der miesen Stimmung trotzen: So lief der SPD-Parteitag in Dresden

Dresden - Zuversicht! Sachsens SPD-Spitze bietet der miesen Stimmung im Land die Stirn. Auf einem außerordentlichen Parteitag in Dresden bemühten sich die Genossen, Optimismus zu verbreiten. Kritische Stimmen kamen aus der Basis und von den Jusos.

SPD-Chefin Kathrin Michel (63) auf dem Parteitag in Dresden. © Robert Michael/dpa

"Deutschland hat allen Grund, selbstbewusst in die Zukunft zu schauen", sagte SPD-Chefin Kathrin Michel (63). Sie erkennt an: "Politik kann Vertrauen nicht einfordern. Politik muss sich das Vertrauen verdienen." Ihr Appell: die Perspektive wechseln und nicht zu sehr "auf die Leere des Glases" schauen.

Ihr Co-Vorsitzender Henning Homann (46) blickte in seiner Rede vor den 132 Delegierten auf die Lage in Sachsen. Er erklärte selbstbewusst: "Wir bringen Sachsen auf Reformkurs."

Homann nannte es einen Erfolg der SPD, dass der Freistaat das erste Mal seit 2004 jetzt Kredite aufnimmt. Sein Blick ging voraus ins Wahljahr 2027. Dort will die SPD bei den OB-Wahlen in Leipzig, Chemnitz, Nossen und Hoyerswerda ihre Macht in den Rathäusern verteidigen.

Umweltminister Carsten Schneider (50) war aus Berlin angereist, um in Dresden für den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu werben. "Wir müssen unabhängig werden von Öl- und Gasimporten."

Einer Rückkehr zur Atomenergie erteilte er in diesem Zusammenhang eine Absage.