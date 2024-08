Tod von SPD-Politiker Hartung: Diese Frau nimmt seinen Platz im Landtag ein

Hartung erblickte am 5. September 1970 in Weimar das Licht der Welt. Nach seiner Schulzeit studierte er in Jena Medizin und arbeitete als Arzt. Von 2009 bis 2014 sowie von 2017 bis zu seinem Tod war er Mitglied des Thüringer Landtags.

Die Rückkehr von Mühlbauer in den Landtag dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein, denn am 1. September stehen in Thüringen Landtagswahlen an.