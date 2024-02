Zwickau, Eisenach oder Pirna: Darum reist SPD-Chefin Esken aktuell so viel durch den Osten

Zwickau - SPD-Chefin Saskia Esken (62) ist derzeit auf großer Tour. Nahezu in jeder freien Minute reist sie nach Ostdeutschland. Das soll aber nichts mit den anstehenden Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zu tun haben, sagt sie. Doch was macht die Schwarzwälderin dann so oft in den neuen Bundesländern? TAG24 hat mit ihr am Rande eines Besuches in Zwickau sprechen können.