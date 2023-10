Außenministerin Baerbock spricht bei "Brigitte Live" über Israel und Persönliches

Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) stellt sich am heutigen Donnerstag (19 Uhr) bei einer Gesprächsreihe der Frauenzeitschrift "Brigitte" den Fragen von Chefredakteurin Brigitte Huber (59) und Chefreporterin Meike Dinklage.

Bundesinnenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne, r.) steht neben der SPD-Politikerin Nancy Faeser (53). © Wolfgang Kumm/dpa

Wenige Tage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel dürfte in der Gesprächsreihe "Brigitte Live" die Lage in dem angegriffenen Land sowie die Situation der Deutschen in Israel im Mittelpunkt stehen.

Zudem sollen aber auch der Umgang mit Russland und dem Iran sowie der wachsende Einfluss Chinas Themen sein.

Daneben wollen die Journalistinnen mit der Außenministerin auch über ihren Einsatz für globale Frauenrechte und die Spannungen in der Ampel-Koalition sprechen.