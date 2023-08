Nach zwei Flug-Pannen: Annalena Baerbock bricht Reise komplett ab

Abu Dhabi - Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht Außenministerin Annalena Baerbock (45, Grüne) ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region ab.

Auch der zweite Versuch, von Abu Dhabi in Richtung Australien zu reisen, scheiterte. Nun tritt Annalena Baerbock die Rückreise nach Deutschland an. © Sina Schuldt/dpa

"Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstagmorgen.

Zuvor scheiterten zwei Versuche von Abu Dhabi in Richtung Australien zu fliegen.

Bereits am frühen Montagmorgen, drei Minuten nach dem Abheben um 3.33 Uhr Ortszeit (1.33 Uhr MESZ), hatte der Flugkapitän einen Defekt beim Einfahren der Klappen festgestellt. Nachdem die Crew in einem zweistündigen Manöver über dem Wüstenemirat und dem Meer rund 80 Tonnen Kerosin aus dem vollgetankten Flieger abgelassen hatte, landete er um 5.33 Uhr Ortszeit wieder in Abu Dhabi.

Wenige Stunden später wiederholte sich das Prozedere. Der Flieger war nach dem Start um 1 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ) zu Anfang zwar gestiegen, nahm aber kein Tempo auf. 15 Minuten nach dem Abheben drehte der Airbus vom Typ A340-300 dann erneut vom Kurs ab und flog zurück in Richtung des Wüstenemirats, wo er schließlich um 2.57 Uhr Ortszeit wieder landete.