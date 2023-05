Nach Zyklon "Mocha": Baerbock ruft zur Unterstützung der Opfer auf

Annalena Baerbock (42, Bündnis 90/Die Grünen) bei einem Treffen mit Ahmed bin Mubarak (55), Außenminister des Jemen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Die Region war ja auch in der Vergangenheit schon heftigst betroffen", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande eines Besuches im saudi-arabischen Dschidda.

Es sei "wichtig, dass wir jetzt den Zugang vor allen Dingen für die Schwächsten in den Regionen, die ohnehin schon massiv gebeutelt sind, gewährleisten können". Dafür sei es "essenziell, dass die internationale Gemeinschaft Hand in Hand schnell zusammenarbeitet".

Derzeit werde das schlimme Ausmaß dieses Zyklons deutlich, sagte Baerbock. Sie sei dankbar, dass aus dem humanitären Nothilfefonds für Myanmar, zu dessen Gebern Deutschland gehört, am Sonntag rasch zwei Millionen US-Dollar (rund 1,84 Mio. Euro) Nothilfe ausgezahlt worden seien.

"Denn was es jetzt braucht, ist vor allen Dingen die akute Notversorgung in einer Region, in der es ohnehin alles andere als einfach ist, die Menschen zu erreichen", so Baerbock.

Der Wirbelsturm "Mocha" hat in Myanmar offenbar viel mehr Todesopfer gefordert als bislang angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) der dpa am Dienstag.