Nach Ehe-Aus: So wollen Annalena Baerbock und ihr Ex ihre Familie retten

Berlin - Für Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) gab es in der Liebe mit ihrem Mann Daniel Holefleisch (52) kein Happy End. Doch nun hat das Ex-Paar verraten, wie es ihr Familienglück retten will.

Annalena Baerbock (44, Grüne) und Daniel Holefleisch (52) werden ihre gemeinsamen Kinder in Berlin und Potsdam großziehen. © Annette Riedl/dpa

Während Baerbock ihrem Job als Außenministerin mit Hingabe nachgeht, muss ihre Familie des Öfteren auf die Zweifachmama verzichten, wie das Magazin BUNTE berichtet.

Am Geburtstag ihrer Tochter (7. Oktober) war Baerbock wegen des Überfalls der Hamas auf Israel gezwungen, direkt ins Amt zu fahren. Auch als die Klimakonferenz in Ägypten auf der Kippe stand, musste die Außenministerin bleiben.

"Mama, ich vermisse dich so sehr, ich sehe dich immer nur so kurz", zitiert "BUNTE" eine der Töchter von Baerbock. An der Zweifachmutter gehen diese Worte keineswegs spurlos vorbei. "Das ist schmerzhaft."

Um der Politikerin den Rücken freizuhalten, kümmere sich insbesondere Baerbocks Ex-Mann um die beiden gemeinsamen Töchter Mila (14) und Luna (9).

Daniel Holefleisch sei auch für den Haushalt zuständig und arbeite daher nur halbtags als Kommunikationsberater, um das Familienleben unter einen Hut zu bekommen, so das Magazin.