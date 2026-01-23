Bodo Ramelow kämpft für Zalando-Mitarbeiter in Erfurt

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (69, Linke) setzt sich für die Zalando-Mitarbeiter ein. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Linke-Politiker, der seit 2025 Bundestagsvizepräsident ist, bat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (57, SPD) und die Präsidentin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (55), in Briefen um Gespräche zusammen mit dem Zalando-Betriebsrat.

Dabei soll es um Möglichkeiten zur Standortsicherung gehen, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

In den gleichlautenden Schreiben, die der dpa vorliegen, macht Ramelow darauf aufmerksam, dass die Standortschließung "ohne Vorwarnung und ohne jegliche Mitbestimmung" verkündet worden sei.

Nach einem Treffen mit dem Betriebsrat des Erfurter Logistik-Standorts schrieb Ramelow, es gehe nun um das rechtlich vorgeschriebene Verfahren der Arbeitnehmerbeteiligung, aber auch um Alternativen oder neue Investitionen in den Standort.