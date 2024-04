Bodo Ramelow sieht AfD als Hauptgegner: "Kämpfe gegen keine andere Partei"

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke ) sieht die AfD als Hauptgegner für die Landtagswahl 2024 am 1. September.

Die Ausgangslage vor einer Landtagswahl sah für Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (68, Linke) und seine Partei schon mal besser aus. © Michael Reichel/dpa

"Ich kämpfe gegen keine andere Partei", sagte der 68-Jährige vor Berliner Linke-Abgeordneten, die sich am Freitag in Erfurt zu einer Klausur trafen. Ramelow warnte vor einer "Alltäglichmachung von Faschismus", gegen die er angehe. Bei der Klausur der Berliner Linksfraktion beteiligte sich Ramelow an der Diskussion unter dem Motto "10 Jahre mit links regieren - Bilanz und Perspektiven progressiver Politik im Wahljahr 2024".

Er erläuterte, dass man in Thüringen den Wandel der AfD erlebt habe - von einer "Professorenpartei aus Westdeutschland, geführt von einem Geschichtslehrer aus Westdeutschland, der aus diesem Laden in Thüringen dann die erste original faschistische Partei gemacht hat". Die Gründung des inzwischen formell aufgelösten "Flügels" habe ihren Ausgangspunkt in Thüringen gehabt, erklärte Ramelow.

Ramelow verwies darauf, dass die AfD anstrebt, mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag zu erhalten. In einem solchen Szenario könnte die Partei Abstimmungen, für die eine Zweidrittel-Mehrheit nötig ist, blockieren. Das wäre etwa bei der Besetzung von Richtern am Verfassungsgerichtshof der Fall.