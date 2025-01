Diesen Trend spürt Thüringens Ex-MP Ramelow

Thüringens Ex-MP Bodo Ramelow (68, Linke) sagte, seinen eigenen Wahlkampf in Thüringen werde er nicht gegen andere demokratische Parteien führen, "da gehört für mich das BSW dazu". (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Der 68-Jährige sieht nach den Wahlniederlagen und der Abspaltung des BSW eine Wiederbelebung der Linken.

"Die Schockstarre wird gerade überwunden. Ich erlebe jeden Tag, wie die Linke lebendiger wird", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vor dem Bundesparteitag seiner Partei in Berlin. Es gebe einen leichten Aufwärtstrend auch bei den bundesweiten Umfragewerten.

Was ihn zuversichtlich stimme, dass die Linke nach der Wahl am 23. Februar wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen werde, sei das Engagement vieler junger Leute für die Partei und ihre Ziele. Noch sei die Linke jedoch zusammen mit FDP und BSW in der Zitterzone unterhalb der Fünf-Prozent-Marke und liefere sich mit den beiden anderen Parteien eine Art "Kellerduell".

Ramelow, der zehn Jahre Ministerpräsident in Erfurt war, tritt bei der Bundestagswahl als Thüringer Spitzenkandidat an.

Er ist aber auch Teil der "Mission Silberlocke". Er will wie die beiden langjährigen Linke-Politiker Gregor Gysi (77) und Dietmar Bartsch (66) ein Direktmandat gewinnen und der Linken so den Einzug ins Parlament ermöglichen. Ramelow sprach von einer "Art Sicherheitsgurt für die Linke".