Einstimmig zum Direktkandidaten ernannt: Ramelow will dritte Amtszeit

Bodo Ramelow (67, Linke) möchte in Thüringen zum dritten Mal Ministerpräsident werden. © Martin Schutt/dpa

Die Entscheidung sei am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes einstimmig getroffen worden, teilte die Linke Thüringen mit. Ramelow bedankte sich in einem Post auf X (ehemals Twitter) für das Vertrauen.

Der Co-Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes, Christian Schaft (32), sagte, er freue sich über die Entscheidung. "Wir brauchen Verlässlichkeit, um unser Land weiterhin durch unruhige Zeiten zu steuern. Bodo Ramelow ist der Garant für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Stabilität."

Die Versammlung hat laut Mitteilung neben Ramelow auch Karola Stange (64), Katja Maurer (33) und Steffen Kachel (59) zu Direktkandidaten gewählt. Bei der Landtagswahl 2019 hatte Ramelow seinen Wahlkreis mit 42,1 Prozent der Stimmen gewonnen.

Thüringen wählt am 1. September parallel zu Sachsen und Brandenburg einen neuen Landtag. Ramelow strebt seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident an. Aktuell führt er das Land mit einer rot-rot-grünen Koalition in einer Minderheitsregierung an. Nach jüngsten Umfragen sieht es derzeit nicht so aus, als könnte sich das im Herbst ändern.