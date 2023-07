Nach Foto mit Regenbogenfahne: Miese Internet-Hetze gegen Bodo Ramelow

Darüber hinaus ist der Ministerpräsident von Thüringen der Ansicht, dass mehrere Hassnachrichten von Bots, also von unechten, computergesteuerten Konten kamen. Ein weiterer Teil der negativen Mitteilungen sei von "Accounts verfasst worden, die mit 'Stolzmonat' gekennzeichnet" sind, so der Linke-Politiker.

Kurz nach der Veröffentlichung des Bildes wurde die Kommentarspalte mit Hass-Nachrichten regelrecht überflutet. Rund vier Wochen später zog der Regierungschef ein Fazit. Sein Foto kam nicht bei jedem gut an, dafür war es allerdings sehr reichweitenstark.

Auf die Idee, mit der Flagge zu posieren, kam er aber nicht erst in diesem Sommer. Wie er in seinem Ursprungspost in den Kommentarspalten erklärte, ist das Bild uralt. Es entstand, als zum ersten Mal vor der Staatskanzlei die Regenbogenfahne gehisst wurde, teilte er damals mit.