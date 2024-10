Nach Tod von Attila: Bodo Ramelow hat einen neuen Hund

Bodo Ramelow postete auf Twitter ein gemeinsames Foto von sich und Hündin Lilo. © Bildmontage: Bodo Ramelow/dpa

"Lilo ist pünktlich zum Welthundetag zurückgekommen und ab sofort auch dauerhaft die Fellnase im Haus", schrieb der Linke-Politiker auf der Plattform X. "Ich bin wieder Hundebesitzer", sagte er der Nachrichtenagentur dpa in Erfurt.

Die Französische Bulldogge, die der Tochter seiner Frau gehörte, hatte bereits in der Vergangenheit zeitweise in Ramelows Haushalt gelebt, war in letzter Zeit aber seltener in Thüringen und mehr bei der Tochter gewesen. "Lilo ist quasi mit uns sozialisiert", erklärte Ramelow. Nun sei die Entscheidung in der Familie gefallen, dass sie dauerhaft in Thüringen leben werde.

Thüringens langjähriger Regierungschef ist ein bekennender Hundefreund: 15 Jahre lang war der Jack Russell Terrier Attila an seiner Seite. Er brachte es mit einem Körbchen in der Staatskanzlei und einem eigenen Kanal auf einer Internet-Plattform zu einiger Bekanntheit. Im Frühjahr 2023 war Attila gestorben.

Lilo, die sieben Jahre alt sei, sei noch mit dem Terrier an den Saaletalsperren unterwegs gewesen. "Attila hat ihr beigebracht, wie man in der Bleilochtalsperre schwimmt", betonte der 68-Jährige.