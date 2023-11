Bodo Ramelow erhält Verdienstorden

Berlin - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke ) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag (Beginn 12 Uhr) einen Verdienstorden.

Seine Wiederwahl als Ministerpräsident im März 2020 hatte eine tiefe Regierungskrise in Thüringen beendet, in die das Land nach der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich (58) gestürzt war.

Der 67-Jährige ist der erste und bislang einzige Linke-Ministerpräsident in Deutschland. Er steuert die Geschicke Thüringens mit einer kurzen Unterbrechung seit 2014 von der Staatskanzlei in Erfurt aus.

Neben Ramelow sollen am Freitag noch weitere Ministerpräsidenten einen Verdienstorden erhalten.

Bei Kemmerichs Wahl hatten AfD-Stimmen den Ausschlag gegeben. Ramelow tritt bei der Landtagswahl 2024 noch einmal an und will Regierungschef in Thüringen bleiben.