Ramelow führt Linke in den Wahlkampf: "Kämpfe gegen Faschismus"

Bodo Ramelow (68, Linke) will erneut Ministerpräsident in Thüringen werden. © Michael Reichel/dpa

Der 68-Jährige hat im Wahlkampf eine Mission: "Ich kämpfe nicht gegen andere demokratische Parteien, ich kämpfe gegen die Normalisierung des Faschismus", rief er am Samstag den 115 Delegierten in der Stadthalle von Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) zu.

Nach seiner Wahl bekam er minutenlangen Applaus. Eine Bigband aus Jena spielte "Gonna fly now" - den Titelsong aus dem Box-Filmklassiker "Rocky", in dem Film geht es auch ums Kämpfen. "Ich möchte, dass wir uns unterhaken, dass wir uns aufmachen", sagte Ramelow in seiner Bewerbungsrede für Listenplatz eins.

Ramelow, der als Gewerkschafter in der Wendezeit nach Thüringen kam, ist seit 2014 - mit kurzer Unterbrechung - Ministerpräsident im Freistaat. Bei der Landtagswahl 2019 erhielt seine Linke in Thüringen 31 Prozent und wurde stärkste Kraft - das war ein Novum.

In jüngeren Umfragen fiel Ramelows Partei aber zurück - auf Platz drei mit Werten zwischen 15 und 18 Prozent.