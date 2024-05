Ramelow kritisiert Wagenknecht-Partei scharf und spricht von "Oligarchie"

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Sahra Wagenknecht (54, inzwischen BSW) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke). (Archivbild) © arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

"Hier öffnet sich eine Organisation, die das Parteien-Privileg in Anspruch nimmt, gezielt nicht für ihre Anhänger", sagte Ramelow dem Magazin "Stern" (Samstag). Entschieden werde "wie früher" in Berlin.

Der Thüringer BSW-Landesverband dürfe keine Mitglieder aufnehmen, aber eine Liste einreichen. "Das heißt, 40 Mitglieder entscheiden, bestimmen und wählen. Und alle anderen aus dem Wartestand können später dann mal ihre Mitgliedsrechte ausüben, wenn es nichts mehr zu verteilen gibt."

Das BSW hat in Thüringen aktuell 47 Mitglieder, wie ein Parteisprecher am Samstag auf dpa-Anfrage sagte. Von Juni an würden weitere Mitglieder aufgenommen. Die Entscheidung über eine Aufnahme solle dann der Landesverband treffen und von der Bundesspitze der Partei bestätigt werden.

Das bisher vorsichtige Agieren des BSW bei der Aufnahme von Mitgliedern begründete der Sprecher damit, dass die Partei verhindern wolle, "von Andersdenkenden, die mit unseren Zielen und Ideen nicht konform gehen", unterwandert zu werden.