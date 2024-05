Ramelow würde mit CDU in Thüringen regieren, doch deren Chef Voigt sagt Nein!

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) würde auch mit der CDU koalieren. © Andreas Arnold/dpa

"Die Demokraten sollten sich auch miteinander aushalten", sagte Ramelow am Mittwoch bei einem Empfang der Industrie- und Handelskammer Erfurt und der Handwerkskammer Erfurt in Weimar. Er habe zehn Jahre lang Verantwortung in Thüringen getragen.

"Ich würde mir den Respekt wünschen, dass die CDU den Mut hätte, mit mir darüber zu reden, wie wir zu einer geeigneten Landesregierung kommen, die eine eigene Mehrheit hat", erklärte Ramelow. "Dann müsste man auch mal ungewöhnliche Wege gehen."

Voigt winkte jedoch ab: "Zehn Jahre Rot-Rot-Grün reicht für Thüringen." Er kämpfe für einen Wechsel und dafür, stärker als die AfD abzuschneiden. Ein Unvereinbarkeitsbeschluss verbietet der CDU eine Koalition mit den Linken.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die politischen Verhältnisse im Freistaat gelten seit Jahren als kompliziert.