Thüringens MP Ramelow über seine künftige Aufgabe: DAS hat er jetzt vor!

Thüringens langjähriger Ministerpräsident Ramelow strebt unabhängig vom Ausgang der Regierungsbildung in Thüringen kein politisches Amt mehr an. Das gelte auch für seine Partei Die Linke, die nach den Schlappen bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen vor einem Neuaufbau in Deutschland steht.

"Ich muss nichts mehr retten. Ich muss an nichts kleben. Ich habe 25 Jahre harte Arbeit hinter mir", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.



Seine Aufgabe sehe er künftig als direkt gewählter Abgeordneter und damit als Vertreter seiner Wähler in der Thüringer Landtagsfraktion der Linken. Ramelows Amtszeit endet, wenn ein neuer Ministerpräsident gewählt ist.

Er wolle jetzt konstruktive Opposition leben, so Ramelow. Ein obstruktives, verhinderndes Agieren, wie es die CDU in der Vergangenheit mitunter bei gemeinsamen Abstimmungen mit der AfD gegenüber seiner rot-rot-grünen Minderheitsregierung praktiziert habe, wäre falsch. Es hieße in der Thüringer Praxis, mit der AfD zu stimmen.