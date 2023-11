Thüringens Regierungschef Ramelow will 1000 Azubis aus Vietnam pro Jahr aufnehmen

Hunderte Menschen aus Vietnam machen derzeit eine Ausbildung in Thüringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) will mehr. © Bodo Schackow/dpa

"Es ist mein Ziel, dass wir das schrittweise erreichen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) am Freitag zum Abschluss einer etwa einwöchigen Vietnam-Reise zusammen mit einer Thüringer Delegation.

Ramelow bezeichnete die Reise nach Gesprächen mit Regierungsvertretern sowie Verträgen mit Einrichtungen aus Vietnam als Erfolg. "Es gibt gute und funktionierende Verbindungen." Vereinbarungen für die Ausbildung von 80 jungen Menschen seien abgeschlossen worden.

Zusätzlich zu dem Azubi-Projekt sollen auch Fachkräfte in dem südostasiatischen Land für eine Arbeit in Thüringen vorbereitet werden. Ramelow nannte vor allem Lebensmitteltechniker und Pflegefachkräfte.

Im Freistaat seien derzeit bereits 776 junge Menschen aus Vietnam in der Ausbildung - darunter an der Ausbildungsstätte des Hotel- und Gaststättenverbandes. In vielen Thüringer Städten und Gemeinden leben teilweise seit Jahrzehnten Menschen aus Vietnam mit ihren Familien - Ramelow sprach von etwa 4000 in Thüringen.