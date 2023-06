Nach vier Wochen "Zeit zum Nachdenken": Boris Palmer ist zurück!

Einen Monat nach Beginn seiner Auszeit kehrt Boris Palmer (51) am Montag wieder ins Rathaus zurück. © Jan-Philipp Strobel/dpa

"Die Auszeit von Boris Palmer endet mit dem Monat Juni", sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Der erste Tag nach der Auszeit ist demnach der kommende Samstag. Am Montag nehme der parteilose Politiker dann auch wieder den regulären Dienstbetrieb im Rathaus auf.

Öffentlich als Oberbürgermeister auftreten wird Palmer aber schon früher. "Einzelne Termine nimmt er bereits ab Freitag, 30. Juni, wieder wahr", sagte die Sprecherin.

So wird Palmer etwa am Freitagabend bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfestes auf dem Festplatz erwartet - und darf direkt zeigen, wie gut er sich in seiner Auszeit erholt hat: Nach Angaben der Veranstalter werde Palmer den Fassanstich "so routiniert und bravourös wie in den vergangenen Jahren" erledigen, heißt es in der Einladung für das Fest.

Auf Facebook hatte sich Palmer bereits am Montag mit einem ersten Post zurückgemeldet - ganz offenbar gut gelaunt.

Auf der Plattform teilte Palmer ein neues Profilbild, das ihn lächelnd mit Vollbart, Sonnenbrille und Hut zeigt. Zu dem Foto schrieb er: "Gute Zeit". Seine Abwesenheit für einen Monat hatte Palmer mit "Auszeit" betitelt.

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung hatten bereits mehr als 1000 Menschen den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert.