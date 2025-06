Mit Boris Pistorius: Hamburg feiert erstmals den Veteranentag

Hamburg - Mit einer feierlichen Zeremonie auf dem Hamburger Rathausmarkt hat Deutschland am Wochenende erstmals den neu eingeführten Veteranentag begangen.

Alles in Kürze

Erstmals begeht Deutschland den Veteranentag. Am Hamburger Rathausmarkt ehrt Boris Pistorius (65, SPD, r.) Soldaten. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius (65) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (59, beide SPD) ehrten rund 400 Soldatinnen und Soldaten der Universität der Bundeswehr, die an diesem Tag zu Offizieren befördert wurden.

Zwar wurde der Tag auch in Berlin begangen, der Verteidigungsminister hatte jedoch zunächst einen Auftrag in Hamburg. Der Veteranentag, vom Bundestag im vergangenen Jahr beschlossen, soll künftig jedes Jahr am Wochenende vor oder nach dem 15. Juni stattfinden.

Als Veteranin oder Veteran gelten in Deutschland fortan alle aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, sofern sie ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind – das betrifft nach Angaben des Senats etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland.