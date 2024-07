Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch bei den Feldjägern in Leipzig

Leipzig - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD ) stattete der General-Olbricht-Kaserne in Leipzig am Montagnachmittag einen Besuch ab.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) war Montag zu Gast in Leipzig. © News5/ Christian Grube

Gerade war er noch beim ABC-Abwehrkommando in Bruchsal, dann ging es auch schon ab in den Hubschrauber auf den Weg nach Leipzig.

16 Uhr besuchte er in der Messestadt die 9. Kompanie des Feldjägerregiments. Ziel war es, die Feldjäger und ihre Leistungsfähigkeit zu begutachten.

Nachdem Pistorius vom Kommandeur gebührend in Empfang genommen wurde, ging es kurz darauf auch schon ins Vieraugen-Gespräch.

Im Anschluss sollte eine praktische Vorführung zeigen, wie die Kompanie es schafft, rund um die Uhr einsatzbereit zu sein.

Die Soldaten des Feldjägerdienstkommandos sind nicht nur national, sondern auch in international im Einsatz. So unterstützen sie unter anderem ukrainische Streitkräfte bei ihrer Ausbildung in Deutschland.