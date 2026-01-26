Verdacht auf Brandstiftung vor Auftritt von Özdemir: LKA ermittelt

Metzingen/Stuttgart - Brandstiftung im Wahlkampf? Vor dem Auftritt des Grünen -Spitzenkandidaten Cem Özdemir (60, Grüne) in einer Halle in Metzingen hat es einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gegeben.

Vor dem Auftritt von Cem Özdemir (60, Grüne) gab es einen Feuerwehreinsatz. © Bernd Weißbrod/dpa

Auf einem Holzbalken wurde ein brennender Docht gefunden. Das Landeskriminalamt ermittelt, wie eine Sprecherin in Stuttgart mitteilte. Brandstiftung stehe im Raum. Zuerst hatte der "Reutlinger General-Anzeiger" berichtet.

Die Zeitung zitierte die Gastgeberin des Abends, Cindy Holmberg, Landtagsabgeordnete der Grünen. "Es gab keine Drohungen vorab", sagte sie dem Blatt.