Spitzenkandidat geht zum Angriff über: Özdemir wirft CDU Wortbruch vor

Stuttgart - Mit einer kämpferischen und angriffslustigen Rede hat Grünen -Spitzenkandidat Cem Özdemir (59) seine Partei auf den Wahlkampf für die Landtagswahl am 8. März 2026 eingestimmt. Özdemir skizzierte seine Pläne für eine mögliche Regierungszeit nach dem Ende der Ära von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77) - und griff die Konkurrenz teils scharf an.

Cem Özdemir (59) geht als Spitzenkandidat der Grünen in den Wahlkampf im Ländle. © Bernd Weißbrod/dpa

Der CDU warf Özdemir in seiner Rede Wortbruch vor. So habe das zentrale Versprechen der Union bei der Bundestagswahl gelautet, keine neuen Schulden zu machen, sagte Özdemir beim Parteitag in Ludwigsburg. Nach der Wahl habe die Union dann "der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen", kritisierte Özdemir.

Auch im Landtagswahlkampf verfahre die CDU nach dieser Methode. Je nachdem, wo man gerade sei, verspreche man den Leuten alles. Wer Beliebigkeit wolle, finde also bei der Konkurrenz das bessere Angebot, so Özdemir.

"Wer dagegen einen Ministerpräsidenten möchte, der das sagt, was geht und das nach der Wahl auch hält, findet bei mir ein gutes Angebot."

Inhaltlich will Özdemir bei der Wahl vor allem auf Wirtschaft und Innovation setzen. Wirtschaft sei nicht alles, aber ohne Wirtschaft komme alles ins Rutschen, sagte Özdemir. Mit Blick auf die Automobil-Industrie forderte Özdemir vor allem Ruhe. Man dürfe in einer ohnehin verunsicherten Branche nicht ständige Kurswechsel machen, die die Branche aus dem Tritt bringe.

"Bitte keinen Kulturkampf mehr ums Auto, liebe CDU." Bei Chips und Batterien müsse die EU ihre Kräfte bündeln, denn das Rennen um die Technologien der Zukunft sei noch nicht entschieden.