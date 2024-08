Asyl in Deutschland: Finanzminister Lindner mit Knallhart-Ansage!

Dresden - Zum Wahlkampf-Finale der FDP Sachsen reiste Bundesfinanzminister Christian Lindner (45) am gestrigen Dienstag nach Dresden . Im Gepäck hatte er eine Knallhart-Ansage für Flüchtlinge aus dem Dublin-Verfahren.

Geflüchtete hätten in Europa nicht das Recht, sich den Aufenthaltsort auszusuchen. Nach den Dublin-Regelungen wird das Asylverfahren dort geführt, wo sie europäischen Boden betreten.

Er ergänzte: "Wenn es in Deutschland ausreisepflichtige Menschen gibt, dann muss dieser Rechtsstaat das mit aller Konsequenz auch durchsetzen, damit sich die Menschen an jeder Stelle und an jedem Ort auf diese öffentliche Ordnung verlassen können."