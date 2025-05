Mitten im Papa-Glück: Christian Lindner macht es offensichtlich

Beruflich habe er im Moment "viel Freude an einer neuen Freiheit", verriet der FDP-Politiker weiter, der sich nach der verlorenen Bundestagswahl vom politischen Geschehen in Berlin rar gemacht hatte.

"Hier war einige Zeit Ruhe. Jetzt geht's wieder los", begann der 46-Jährige, während im Hintergrund die Vögel zwitschern. Viele hätten gefragt, wie es ihm gehe, wie seine Pläne aussehen oder - ganz allgemein -, was er so mache.

"Viele haben mir die letzten Wochen auf unterschiedlichen Kanälen geschrieben. Darüber habe ich mich sehr gefreut", schrieb der Politiker einleitend zu einem Video auf Instagram, in dem er in einem weißen Hemd und dunkler Strickjacke durch einen Wald spaziert.

Lindner meldet sich nach den Baby-News zurück. © Christoph Soeder/dpa

"Ich habe ja leidenschaftlich gerne und lange Politik gemacht, aber Politik hat schon etwas zu tun mit Fremdbestimmung und auch damit immer funktionieren zu müssen. Jetzt habe ich eine ganz andere Freiheit, auch ein ganz anderes Gefühl, auch von persönlicher, meiner Freiheit", erklärte der Neu-Papa und nutzte Platons Höhlengleichnis, um seine Gefühlswelt zu veranschaulichen.

"In so einer Lebenssituation öffnen sich viele neue, spannende und überraschende Türen", führte Lindner aus, der beim Großen Zapfenstreich zur Verabschiedung von Olaf Scholz (66, SPD) fehlte.

Er habe sich an dieser Stelle erst einmal selbst gefragt, was er selbst wolle, was ihn fasziniere, mit wem er zusammenarbeiten wolle und wo er einen Mehrwert leisten könne. Erst danach habe er Entscheidungen getroffen, betonte er.

Weil ihm das Feedback viel bedeute, wolle Linder auf Instagram weiter seine Gedanken und Meinungen teilen und diskutieren, allerdings "nicht mehr aus der Perspektive eines Politikers, sondern aus meiner neuen Rolle heraus".