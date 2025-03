Geheime Absprachen mit Porsche-Chef? Finanzministerium muss Lindners SMS rausrücken

Kritiker sahen darin knallharte Lobbyarbeit, mit der Lindner aktiv gegen die Klimapolitik der Bundesregierung arbeitete, der er selbst angehörte. Am Ende schaffte es die Ausnahme ins Gesetz, allerdings in derart abgeschwächter Form, dass ein klarer Gewinner in dem Streit kaum zu bestimmen war - auch wenn beide Seiten den Sieg für sich reklamierten.

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender bei Porsche, soll den Einfluss des Unternehmens auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung bei einer Betriebsversammlung gefeiert haben. © Julian Stratenschulte/dpa

Nach dem TV-Bericht bestritt Porsche öffentlich, dass es einen solchen Austausch und eine entsprechende Einflussnahme gegeben hat.

Im August 2022 beantragte Abgeordnetenwatch den Informationszugang zu den SMS, um den "Einfluss von Lobbyakteuren" bei den Verhandlungen auf EU-Ebene zum Verbot von Brennermotoren und zu E-Fuels zu untersuchen.

Das Bundesfinanzministerium verweigerte die Herausgabe mit der Begründung, die SMS würden nicht den Aufgabenbereich des Ministeriums betreffen und nicht dem Umweltinformationsgesetz unterliegen.

Das Berliner Verwaltungsgericht entschied nun, dass das infrage stehende Verbot von E-Fuels sehr wohl einen Umweltbezug aufweise und die Klägerin damit auch einen Anspruch auf Informationszugang hat. Da Blume und Lindner in den Nachrichten in ihrer beruflichen Rolle agiert hätten, trete demgegenüber auch der Schutz persönlicher Daten zurück.

Abgeordnetenwatch begrüßte das Urteil am Freitag als "Meilenstein in Sachen Transparenz". "Erstmals erfährt die Öffentlichkeit nun aus erster Hand, wie ein Minister mit einem Lobbyisten per SMS kommuniziert hat", hieß es. Die Organisation kündigte an, die Nachrichten zu veröffentlichen.