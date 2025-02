Christian Lindner kündigt Rückzug an!

Von Andreas Hoenig

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner (46) kündigt seinen Rückzug an, falls die Partei den Einzug in den Bundestag verpasst. Lindner sagte am Abend in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF: "Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide."