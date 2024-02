Angetanzt: Wer ist die Frau an Hilberts Seite?

Womanizer Dirk Hilbert: Draußen beim OpenAirBall schnappte sich der OB Silke Kachel, eine Freundin von Tanzschul-Chefin Sabine Lax, für ein Tänzchen. Drinnen machte er dann mit seiner Ball-Partnerin Corinne Miseer weiter. © Christian Juppe

2023 hatte sich der OB von seiner Frau, der Opernsängerin Su Yeon (43) nach öffentlichem Schlagabtausch getrennt.

Der SemperOpernball hätte der erste offizielle Auftritt des OBs mit seiner neuen Liebe sein können. Doch er entschied sich für eine andere Frau!

An seiner Seite: Corinne Miseer (48), Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH. "Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Abend. Für dieses Event in einer touristisch anspruchsvollen Zeit gehen Stadt und Stadtmarketing nicht nur heute Hand in Hand", so Hilbert und Miseer.

"Diese Veranstaltung auf dem Platz und im Haus ist ein einzigartiges Ereignis, das Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen in Frieden zusammenbringt und die Vielfalt und Kultur unserer Stadt feiert."