Hilbert warnt: Neue Sachsen-Regierung treibt Dresden in die "schleichende Verschuldung"

Zu wenig Dresden: OB Dirk Hilbert (53, FDP) ist vom sächsischen Koalitionspapier enttäuscht. © Petra Hornig

"Mutig neue Wege gehen. In Verantwortung für Sachsen". So lautet die Überschrift des 110-seitigen Papiers. "Um ganz ehrlich zu sein, es ist ein weiter so wie bisher", so Hilbert. Aus Sicht der Kommunen mache das Papier "Angst".

Hauptkritik: Die finanziell bereits überforderten Kommunen würden nicht entlastet, sondern weiter belastet. Es würden Versprechen gemacht, die "nicht dauerhaft finanzierbar" seien, die Gemeinden "in eine schleichende Verschuldung" trieben.

So ist im Papier von einem "verpflichtenden, kostenfreien Vorschuljahr" die Rede. Das würde geschätzt landesweit rund 250 Millionen Euro kosten, auf Dresden kämen rund 30 Millionen Euro zu.

"Dabei gehen in Dresden 99 Prozent der Kinder in die Kita", so Hilbert. "Warum nicht stattdessen die Finanzierung für die Kommunen stärken?"

Hilbert nannte viele weitere Beispiele. Mit Blick auf die bereits immens hohen Personalkosten, etwa die angedachten drei Tage bezahlte Freistellungen im Jahr.