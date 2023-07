Hilberts Reiselust: Wieso zieht es den OB so oft quer durch das Land und die Welt?

In diesem Jahr verreiste OB Dirk Hilbert (51, FDP) 14 Mal, so wie hier zur Bundesgartenschau nach Mannheim. © Thomas Türpe

Für seine Reisefreudigkeit im Stile eines Außenministers kassierte Hilbert bereits 2018 den Negativpreis des sächsischen Steuerzahlerbundes "Schleudersachse". Im Jahr zuvor hatte er 37 Reisen unternommen, die Gesamtkosten betrugen rund 33.500 Euro.



Im letzten Jahr waren es 26, teils mehrtägige Reisen. So besuchte Hilbert die amerikanische Partnerstadt Columbus (Ohio), traf dort Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft.

Häufig fuhr er nach Berlin, etwa für den Deutschen Städtetag, Konferenzen oder zum Austausch mit Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern.

Im März folgte er der Einladung nach Nürnberg für ein Auswärtsspiel von Dynamo Dresden, tags darauf weilte er in Wiesbaden zum Pokal-Finale der Dresdner Volleyballerinnen. Für diese Dienstreisen opferte Hilbert sein Wochenende, so wie fünf weitere Male in 2022.