OB-Idee wird zur Odyssee: Gericht bremst Hilberts "Klassenfahrt" aus - Dafür geht's nach Malaysia!

Dresden - Dirk Hilberts (51, FDP) Mannheim-Reisepläne werden zur Odyssee! Der OB hatte den ganzen Stadtrat auf "Klassenfahrt" zur Bundesgartenschau (BUGA) eingeladen, was die Linksfraktion für Geldverschwendung hält und stattdessen vorschlug, die Delegation auf zehn Räte zu begrenzen. Doch Hilbert will den Stadtrat darüber nicht abstimmen lassen - zu Unrecht, entschieden am Dienstag die Richter.