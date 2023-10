Rosenkrieg im Hause Hilbert: OB musste ins Polizeirevier!

Am 21. September war OB Hilbert noch in Dresden beim Pichmännel Oktoberfest zu Gast, derzeit könnte er im Urlaub in München der Wiesn einen Besuch abstatten. © Norbert Neumann

Wann die Polizei ihr Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft übergibt, die dann entscheiden kann, ob sie Anklage erhebt oder das Verfahren einstellt, ist unklar, kann noch Wochen dauern.

Der OB weilt derweil im Urlaub in München, will dort am Mittwoch (dann aber wieder dienstlich) die Immobilienmesse "Expo Real" besuchen, auch an einer Diskussionsrunde (Bauen in Dresden) teilnehmen.