Seltener Anblick: OB Hilbert inspiziert die Stadt auf dem Fahrrad

OB Dirk Hilbert (51, FDP) und ADFC-Chef Edwin Seifert (50) machten am Freitag eine Radtour durch Dresden. © Thomas Türpe

Zusammen mit Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) schaute sich der OB Orte an, an denen Radfahrer als bedrohte Spezies gelten.

So machte die Kolonne mit Hilbert an der Spitze einen Abstecher zum Simmel-Center am Albertplatz.

Dort haben Radler und Fußgänger nach Ansicht von ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert (50) zu wenig Platz.

Dasselbe gilt für die Hüblerstraße auf Höhe der Schillergalerie in Blasewitz, wo sich Autofahrer und Fahrradfahrer ebenfalls sehr nahekommen.

An einem Abschnitt des Sachsenplatzes machten Seifert und sein Team auf Unfallhäufungen aufmerksam, plädierten für Korrekturen in der Verkehrsführung.