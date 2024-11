Sparplan-Hammer: OB Hilbert schiebt Bund und Land den Schwarzen Peter zu!

Im Stadtrat erklärte OB Dirk Hilbert (53, FDP) den Haushaltsentwurf seiner Verwaltung. © Norbert Neumann

Der Entwurf sei geprägt von "Umbrüchen und Unsicherheiten auf allen politischen Ebenen". Die Schere zwischen kommunalen Ausgaben und Einnahmen gehe immer weiter auseinander.

Das liege nicht zuletzt an Versäumnissen von Bund und Ländern, was die Folgekosten ihrer Gesetzgebung betrifft.

"Der fast schon explosionsartige Anstieg der Kosten in fast allen Pflichtaufgaben verringert den Spielraum für alle freiwilligen Leistungen in dramatischer Art und Weise", so Hilbert.

Er nannte etwa Kosten für Hilfen zur Pflege und Erziehung, für Unterkünfte. Teurer auch Energie und Personal (66 Prozent mehr als vor zehn Jahren), dafür 157 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen des Freistaats.

"Wir können uns derzeit keinen Neubau einer Schwimmhalle leisten", so Hilbert. Man stehe vor einem "erheblichen Finanzierungsproblem" der DVB, die Krankenhausfinanzierung sei ein großer Unsicherheitsfaktor.

Eine Umwidmung der Fernsehturm-Fördergelder für die Carolabrücke sei vom Freistaat abgelehnt worden, was der OB kritisierte.