Merz beim Landesparteitag: "Habe das Glück, im Westen groß geworden zu sein"

Magdeburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) sieht es als persönlichen Glücksfall, dass er in Zeiten der deutschen Teilung im Westen geboren wurde - und nicht in der DDR.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) spricht auf dem Landesparteitag der CDU Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen, nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein", sagte Merz beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg.

Der Kanzler betonte, die Menschen im Westen hätten das Glück, bereits seit 80 Jahren in Frieden und in Freiheit zu leben und nicht erst seit 35 Jahren wie die Menschen in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung.

Das, was man gemeinsam erkämpft habe, sei nicht das Ergebnis von historischen Zufällen, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. "Politik wirkt", sagte der CDU-Politiker.

Merz verwies in dem Zusammenhang darauf, dass Entscheidungen im Bundestag immer wieder umstritten gewesen seien, etwa nach 1990 nach der Wiedervereinigung. In der Erinnerung aber verblasse der Streit, so Merz.