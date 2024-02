Hendrik Wüst beweist Selbstironie - und kommt als "Insta-Präsident" zu Karnevalssitzung

"Karneval wäre nicht halb so schön und fröhlich, wenn man nicht auch mal ein wenig über sich selbst lachen kann", so Wüst. "Ich bin gerne Insta-Präsident."

Was die Opposition als Kritik formuliert habe, empfinde er "in diesem Fall als Kompliment." Moderne Kommunikation sei schließlich gerade für Politik zwingend.

Der Ministerpräsident erklärte am Rande der TV-Sitzung: "Zum Insta-Präsidenten wurde ich zwar nicht gewählt, aber ja gewissermaßen von der SPD ernannt – und über diesen Titel habe ich mich so gefreut, dass mein Kostüm für dieses Jahr recht schnell klar war."

Der WDR zeichnete die Kostümsitzung gleich zweimal auf: erst am Mittwochabend, dann am Freitagabend inklusive Wüst. Aus beiden Shows wird laut dem Sender dann die Sendung zusammengeschnitten, die traditionell am Rosenmontag (20.15 Uhr) in der ARD ausgestrahlt wird.

Vor jeweils 1300 Gästen traten unter anderem die Kölner Bands Bläck Fööss, Brings und Kasalla sowie Bernd Stelter und Guido Cantz auf.